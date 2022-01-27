Российский автор психологических тренингов Елена Блиновская придумала новый способ заработать на подписчиках. Сторис на эту тему появились на ее странице в Instagram.

Предпринимательница призналась, что захотела протестировать новую функцию социальной сети, которая пока недоступна во всех странах, в том числе и в России. Речь идет о платной подписке на контент блогеров. Знаменитость придумала свой аналог данной функции и решила ввести в Instagram сторис для ограниченного круга лиц. Доступ можно приобрести на две недели за 10 тысяч рублей.

По словам Блиновской, в эксклюзивных постах она будет делиться секретами о своей жизни, которые раньше она не публиковала в социальных сетях. Женщина также призвала поклонников относиться к данной функции как к мини-версии ее психологических тренингов.

«Мне не нужно много народу и нужны лишь те, кто легко может себе это позволить. Если для вас это сейчас "не легко", просто забейте, значит рано (...) В обычных сторис я тоже буду, но пока я точно не для всех», — написала бизнесвумен и прикрепила ссылку для оплаты.

В августе 2021 года фанаты перевели Елене Блиновской миллион рублей за час. 40-летняя предпринимательница попросила у подписчиков в социальных сетях отправить ей рубль на банковский счет в честь праздника. Выяснилось, что в общей сложности за час поклонники прислали Блиновской больше миллиона рублей.