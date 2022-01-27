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В США увидели выгоду Китая от кризиса на Украине

Politico: Китай может использовать кризис на Украине, чтобы попытаться захватить Тайвань

Фото: Ann Wang / Reuters

Китай может использовать эскалацию конфликта на Украине, чтобы попытаться захватить Тайвань силой, — это ввергнет мир в еще более глубокий кризис. Об этом в разговоре с Politico заявил директор программ по изучению России в американском Центре военно-морского анализа (CNA), научный сотрудник Института Кеннана Майкл Кофман.

По его мнению, ситуация в мире будет ухудшаться. «Мы собираемся вернуться в очень старый мир, который некоторые из нас надеялись больше не увидеть», — сказал эксперт, называя выгоду Китая от кризиса на Украине.

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10 декабря

Ранее 27 января журналист из США Мэттью Карничниг перечислил неожиданные последствия санкций, которые западные страны могут ввести в случае военного вторжения России на Украину. По его мнению, жесткие ограничения сделают Москву еще более зависимой от Пекина, а президент России Владимир Путин попадет под давление со стороны Китая.

Кроме того, санкции в отношении российского энергетического сектора могут привести к росту мировых цен на сырьевые товары, и потребители почувствуют это сразу, отметил Карничниг.

Отношения Китая и Тайваня стали ухудшаться в 2016 году, после прихода к власти в непризнанной Китайской Республике кандидата от Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. Несмотря на потерю мирового дипломатического признания, Тайвань де-факто остается государством, которое имеет свои вооруженные силы, органы государственной власти и валюту. Руководство Китая не признает государственности Тайваня и считает его правительство сепаратистским.

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Варвара Кошечкина
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