Россиянам назвали способ попасть в популярную европейскую страну без прививки

Российским путешественникам, у которых нет сертификата о вакцинации одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратом, назвали способ въехать в Австрию без карантина. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам экспертов, попасть в популярную европейскую страну без ограничений могут россияне, переболевшие коронавирусом. Ограничений на курортах, в отелях, ресторанах и других общественных местах для непривитых, но перенесших COVID-19 нет.

Отмечается, что в Австрии принимается сертификат с сайта Госуслуг на английском языке, в котором указаны данные загранпаспорта. Однако в АТОР напомнили, что если в России справка о перенесенном коронавирусе действует год, то в Австрии эти сроки меньше. Для въезда необходимо, чтобы с момента выздоровления прошло не более девяти месяцев, а для заселения в отели — не более полугода.

Ранее в январе россиян предупредили о стремительном повышении стоимости отдыха в Красной Поляне в текущем зимнем сезоне. По словам руководителя туроператора «Аэлита» Александра Сердюченко, скачок цен типичен для данного времени года, так как февраль считается самым стабильным по наличию снега месяцем.