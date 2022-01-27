Шеф-повар назвал правильный и неожиданный способ разбивать яйца

Шеф-повар и автор книги кулинарных рецептов Майк Хейс назвал неожиданный и удобный способ разбивать яйца. Он продемонстрировал его в своем аккаунте в TikTok.

Хейс регулярно делится простыми кулинарными лайфхаками и способами сохранить кухню чистой во время готовки. В недавнем видео он объяснил, что избежать попадания яичной скорлупы в еду можно, если научиться правильно разбивать сырые яйца.

Он сравнил два способа: сначала шеф-повар просто бросает яйцо в тарелку, оно разбивается на две ровные части, желток с белком вытекают, и при этом в них не остается кусочков скорлупы. Потом Хейс берет второе яйцо, и перед тем как вылить его в тарелку, разбивает об стол. В итоге скорлупа трескается на мелкие кусочки, и они попадают в белок и желток.

Ранее сообщалось, что комик из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, показал правильный, по его мнению, способ есть яблоко и разозлил людей в сети. Мэтт Майерл заявил, что люди неправильно едят яблоки и выбрасывают примерно треть плода.