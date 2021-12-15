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Комик показал способ правильно есть яблоко и разозлил людей

Американец показал способ есть яблоко и разозлил пользователей сети

Кадр: mattydovidz / Tiktok

Комик из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, показал правильный, по его мнению, способ есть яблоко и разозлил людей в сети. Свой метод он продемонстрировал в TikTok.

Мэтт Майерл заявил, что люди неправильно едят яблоки и выбрасывают примерно треть плода. Обычно в помойку отправляется сердцевина, в которой расположены семена. «То, что вы называете "сердцевиной", на самом деле не существует. Она такой же консистенции, как и остальная часть яблока», — сказал он.

На кадрах видно, как американец начинает есть яблоко снизу вверх. В итоге от продукта остаются только семечки и плодоножка.

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Видео набрало более двухсот тысяч просмотров и почти тысячу комментариев. Многие пользователи негативно отреагировали на предложенный метод поедания яблок и заявили, что комик врет, заявляя, что сердцевины плода не существует. «Вы ошибаетесь, сердцевина отличается по текстуре, в ней есть карманы для семян, а окружающая их область обычно твердая, как стебель», — написал один из пользователей. Другой добавил: «Ну конечно. Попробуйте разрезать яблоко пополам, и вы увидите, как сильно отличается часть посередине».

Ранее сообщалось, что мужчина назвал удобный способ, как есть пасту Nutella так, чтобы она не оставалась на бортиках банки, и ее не приходилось выскребать. Некоторые пользователи рассказали, что лайфхак действительно работает, а другие поделились мнением, что все зависит от страны-производителя пасты.

Евгения Черкасова
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