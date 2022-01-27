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Эрдоган посетит Украину перед встречей с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Киев 3 февраля

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить столицу Украины Киев 3 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого главы государства.

Отмечается, что о намерении нанести визит на Украину Эрдоган заявил еще 21 января. 3 февраля будет отмечаться 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Анкарой и Киевом.

При этом визит турецкого президента на Украину пройдет перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным, который принял приглашение Эрдогана посетить Турцию.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ожидает визита Путина после его поездки на открытие Олимпийских игр в Пекине. До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин принял приглашение турецкого лидера посетить страну. Это произойдет, как только позволят графики политиков и эпидемиологическая ситуация.

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Виктория Кондратьева
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