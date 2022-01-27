Медведев рассказал о необходимости наладить отношения с Европой

Россия заинтересована в хороших отношениях с Европой, у сторон нет неразрешимых противоречий. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

Медведев напомнил о временах, когда торговой оборот с Европой составлял порядка 500 миллиардов евро, но потом эта цифра снизилась вдвое. Он отметил, что из-за ухудшения положения потеряли все, в первую очередь — в экономической сфере.

«Мы заинтересованы в том, чтобы эти отношения были добрыми, были максимально экономически выгодными, и для этого можно и нужно работать», — заявил Медведев, уточнив, что Москва готова работать со всеми, несмотря на то, что у некоторых европейских стран есть «фобии, оставшиеся еще, естественно, с советских времен».

В большом интервью представителям российских СМИ Медведев подробно раскрыл свое видение мировой политической ситуации, а также затронул тему ситуации на Украине.