Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Максим Фадеев назвал Ольгу Бузову жертвой собственных продюсеров

Продюсер Максим Фадеев заявил, что поп-певица Ольга Бузова находится не в своей профессии

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский музыкальный антрепренер Максим Фадеев назвал поп-певицу Ольгу Бузову жертвой собственных продюсеров. Об этом он заявил в ходе прямого эфира на своей Instagram-странице.

Шоумен отметил, что люди, которые продвигают карьеру артистки, толкают ее на странные поступки. «Тут вина даже не Ольги Бузовой, а тех, кто легализует ее в публичном пространстве как певицу и актрису. Я говорю о продюсерах, руководителях телеканалов и театров», — высказался Фадеев.

По его мнению, в данной ситуации страдают и сама Бузова, и ее аудитория: «Оля тоже жертва тех людей, которые на всем этом зарабатывают. Они обманывают, говоря, что у нее все хорошо получается. А мы все жертвы как потребители». Фадеев подытожил тем, что звезда «Дома-2» находится не в своей профессии.

Ранее было обнародовано видео, на котором певица и телеведущая Ольга Бузова резко оттолкнула своего фаната. На кадрах видно, как мужчина подходит к певице, готовясь сделать совместное фото. Поклонник положил руку ей на плечо, после чего Бузова резко оттолкнула его.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Германия пригрозила санкциями против «Северного потока-2»
В МИД уличили НАТО в отработке применения ядерного оружия против России
Брэда Питта заподозрили в романе с певицей Люкке Ли
В Минспорта прокомментировали проблему с вылетом российских биатлонисток в Пекин
Мужчина пытался побрить налысо и изрезать девушку за отказ встречаться с ним
Назван влияющий на стоимость отдыха в Сочи фактор
На Украине захотели ввести санкции против телеканала «пророссийского лидера»
Медведев объяснил зависимость Евросоюза от США из-за НАТО
Мишустин сообщил о новой функции госуслуг по сертификатам вакцинации от СOVID-19
Россиян предупредили о повышении хакерской угрозы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter