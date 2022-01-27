Россияне отпразднуют 100-летие Московской филармонии

В честь 100-летнего юбилея Московской филармонии «ВКонтакте» пройдет трансляция праздничного концерта. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

«История филармонии началась ровно 100 лет назад. На ее сцене Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян и Родион Щедрин лично показывали публике свои новые сочинения», — говорится в сообщении. Отмечается, что до 90-х это была единственная концертная организация, которая представляла академическую музыку в Москве.

В концерте в честь юбилея примут участие Денис Мацуев, Юрий Башмет, Даниил Трифонов, Анне-Софи Муттер, Ильдар Абдразаков и другие звезды.

Прямая трансляция будет бесплатно доступна на платформе «ВКонтакте».