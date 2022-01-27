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Россияне отпразднуют 100-летие Московской филармонии

«ВКонтакте» проведет трансляцию концерта к 100-летию Московской филармонии

Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

В честь 100-летнего юбилея Московской филармонии «ВКонтакте» пройдет трансляция праздничного концерта. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

«История филармонии началась ровно 100 лет назад. На ее сцене Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян и Родион Щедрин лично показывали публике свои новые сочинения», — говорится в сообщении. Отмечается, что до 90-х это была единственная концертная организация, которая представляла академическую музыку в Москве.

В концерте в честь юбилея примут участие Денис Мацуев, Юрий Башмет, Даниил Трифонов, Анне-Софи Муттер, Ильдар Абдразаков и другие звезды.

Прямая трансляция будет бесплатно доступна на платформе «ВКонтакте».

Варвара Кошечкина
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