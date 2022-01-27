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В правительстве прокомментировали посты в «Instagram Мишустина»

Пресс-служба правительства заявила, что у премьер-министра Мишустина нет Instagram
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

У премьер-министра России Михаила Мишустина нет личных аккаунтов в социальных сетях. Об этом «Ленте.ру» заявили в пресс-службе правительства.

Так в правительстве прокомментировали ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что фейковый аккаунт председателя правительства выложил в Instagram сторис с просьбой к подписчикам оценить работу губернаторов регионов.

«Обращаем внимание, что у председателя правительства нет личных аккаунтов в социальных сетях, в том числе в Instagram. Соответственно, все инициативы, которые публикуются в якобы официальных аккаунтах Михаила Мишустина, никакого отношения к работе председателя и правительства не имеют», — заявили в пресс-службе.

Пост в фейковом аккаунте появился 27 января. В сторис были опубликованы фотографии губернаторов с подписями и окошком для ответов.

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Варвара Кошечкина
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