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Лавров посетит Китай в начале февраля

МИД России: Сергей Лавров встретится с главой МИД КНР Ван И в начале февраля

Фото: пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Китай в начале февраля, где встретится с главой МИД КНР для обсуждения двусторонних вопросов и подготовки олимпийского саммита. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, передает корреспондент «Ленты.ру».

«3 февраля состоится визит министра в Китайскую народную республику. В ходе переговоров в Пекине главы внешнеполитических ведомств двух стран проведут обсуждение актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на подготовку олимпийского саммита лидеров России и Китая, координацию на международной арене, основные региональные и глобальные проблемы», — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что Китай посетит и президент России Владимир Путин, где станет одним из главных гостей открытия Олимпийских игр. Он также планирует провести переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. Предполагается, что во время встречи в Пекине Путин может рассказать китайскому лидеру о ходе переговоров по гарантиям безопасности с США и НАТО.

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Виктория Кондратьева
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