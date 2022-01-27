Умерла знаменитая советская балерина Татьяна Легат

Умерла знаменитая советская балерина, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Легат. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ее дочь Алену Соловьеву.

Танцовщица скончалась в возрасте 87 лет в одной из московских больниц в четверг, 27 января. Отмечается, что смерть наступила скоропостижно. В медицинском учреждении Легат провела всего несколько дней, до госпитализации она вела активный образ жизни.

Татьяна Легат родилась 8 апреля 1934 года в Ленинграде. Ее прадед был учеником Мариуса Петипа — Густав Легат. Его сыновья впоследствии также стали танцовщиками и балетмейстерами. В 1943 году, в годы блокады, артистка поступила в Ленинградское хореографическое училище, обучение в котором она завершила в 1953 году. После выпуска Легат была принята в Мариинский театр, на сцене которого танцевала до конца 1970-х годов. Легат исполняла партии в более чем четырех десятков постановок. Ее партнерами были Наталия Дудинская и Рудольф Нуреев.

Позднее Легат работала в качестве педагога-репетитора при Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве, с 1992 года стала педагогом-репетитором Бостонского балета в США. В 2010 году вернулась в Россию и поступила на службу на ту же должность в Михайловский театр в Санкт-Петербурге, но с началом пандемии родственники перевезли ее в Москву.

