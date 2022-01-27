Мэр прифронтового украинского города обвинил Запад в нагнетании ситуации

Мэр украинского города Мариуполя, расположенного недалеко от линии разграничения в Донбассе, Вадим Бойченко обвинил Запад в нагнетании ситуации вокруг возможной угрозы новой войны. Об этом пишет Financial Times.

«Война разыгрывается в телевизоре и социальных сетях. Но я действительно не думаю, что есть риск такой войны», — сказал Бойченко.

Мэр города, который называют прифронтовым, отметил, что нет признаков «усиления активности» со стороны России. «Я думаю, что наши друзья-политики [на западе] нагнетают ситуацию. Это часть переговоров, и каждый хочет показать мускулы», — добавил Бойченко.

В последнее время в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. Москва отрицает наличие каких-либо планов по вторжению. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, прикрываясь якобы скорым вторжением России, Украина и Запад готовят собственные военные провокации.