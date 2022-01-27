Блогерша разоблачила популярный лайфхак о «Макдоналдсе»

Работница сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» из США с ником motheraangel разоблачила популярный лайфхак, связанный с картофелем фри. Она рассказала, что просьба приготовить эту закуску без соли не гарантирует того, что сотрудники кафе подадут гостю только что пожаренное блюдо. Это и другие распространенные заблуждения о «Макдоналдсе» девушка опровергла на видео в TikTok.

«Лайфхак о том, что нужно заказать картошку без соли, а соль попросить потом, и вам пожарят свежий картофель — чушь собачья», — поделилась motheraangel. Тиктокерша добавила, что при получении такого заказа работники могут ненадолго поместить во фритюрницу заранее приготовленную закуску, благодаря чему с нее сойдет соль. «Вы можете просто попросить, чтобы вам приготовили свежую картошку, и мы приготовим свежую картошку», — обратилась к зрителям блогерша.

Сотрудница «Макдоналдса» также заявила, что секретного меню в этой сети кафе, вопреки распространенному мнению, не существует. Посетитель попросту может изменить ингредиенты любого блюда согласно своим пожеланиям, уточнила motheraangel.

Помимо того, девушка прокомментировала популярный стереотип о том, что в «Макдоналдсе» постоянно сломан аппарат для приготовления мороженого. «В 99,9 процентах случаев машина для мороженого не сломана», — высказалась блогерша. По ее словам, работники сети кафе могут обманывать гостей о состоянии машины для мороженого по ряду причин, включая недостаток сотрудников.

Ранее работник «Макдоналдса» показал на видео в TikTok замороженные котлеты для сэндвичей. Полуфабрикаты серого цвета напомнили некоторым зрителям строительную плитку и кирпичи. Вместе с тем другие пользователи соцсети сочли, что в показанных котлетах нет ничего шокирующего.

