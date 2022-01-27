Медведев понадеялся на сотрудничество с США в борьбе с «русскими хакерами»

Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в интервью ведущим СМИ страны, в том числе «Ленте.ру», понадеялся на активизацию сотрудничества с США в борьбе с «русскими хакерами». При этом Москва ждет от Америки ответных шагов на аресты членов группировки REvil.

«Хочется на это рассчитывать, скажем прямо», — сказал Медведев, добавив, что борьба с киберпреступностью — одна из тех сфер, в которой США не только сотрудничают с Россией, но и активно просят продолжать взаимодействие, «несмотря на очень проблемные отношения» между странами.

Зампред СБ напомнил журналистам о том, что во время думских выборов серверы Центризбиркома были атакованы из-за рубежа. По данным Медведева, «приблизительно 50 процентов этих атак шли через США», однако Вашингтон «ничего определенного» по этому поводу так и не ответил. Вместе с тем спецоперации против киберпреступников, проведенные в России, Медведев назвал совместными.

«Мне кажется, что это действительно хороший пример, тем более что реальные угрозы от этого очень большие, они касаются огромного количества людей. Например, хищение финансовой информации, информации, связанной с кредитными картами. Если такого рода информацией страны не будут делиться, не будут проводить совместные операции, то будут страдать граждане во всех странах, то есть деньги будут похищать в любой стране», — заключил зампред СБ.

Ранее Медведев заявил, что в НАТО не выполнили обещаний о непродвижении на восток, и сейчас организация вплотную подступила к России.