Вирусолог предостерег от экспериментов с коронавирусом из ЮАР

Лабораторные эксперименты с открытым в ЮАР коронавирусом NeoCoV могут привести к увеличению его патогенности. Таким мнением поделился с «Газетой.ру» вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Специалист предостерег, что существует большая вероятность того, что в ходе экспериментов новый вирус приобретет мутации, которые сделают его опасным для человека. По его словам, NeoCoV имеет потенциал перехода к человеку, поскольку связывается с теми же рецепторами, что и SARS-CoV-2 — ACE2, но делает это иным способом.

При этом иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2 не будет работать против NeoCoV, поскольку у него другие спайк-белки. «Переход этого вируса от летучих мышей к человеку — это вероятное событие. И главное тут не помочь этому переходу. Как только вирусологи начинают испытывать патогены на возможность инфицировать клетки человека, они повышают риски новой пандемии», — заявил Волчков.

Ранее инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в разговоре с «Лентой.ру» оценил возможность перехода NeoCoV на людей как незначительную. По его словам, переход вирусов между различными видами живых существ происходит крайне редко, хотя история и знает несколько таких примеров.

В четверг, 27 января, ученые из Китая опубликовали исследование о новом виде коронавируса, обнаруженном ими в ЮАР. Вирус близок по структуре к возбудителю ближневосточной лихорадки MERS.