В Европе сочли неактуальным вопрос о расширении НАТО

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере счел неактуальным вопрос о расширении НАТО, заявив, что он не стоит на повестке дня для альянса. Слова политика приводит Associated Press.

«Сегодня я не вижу, чтобы расширение НАТО стояло на повестке дня НАТО», — сказал премьер европейской страны, упомянув Швецию и Финляндию. По словам Стере, в вопросе членства указанных стран в альянсе должна быть «свобода выбора».

«Никто другой не может прийти извне и диктовать свой выбор», — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде рассказала об отсутствии планов Стокгольма на вступление в НАТО. По ее словам, прямо сейчас вопрос о возможном вступлении в Североатлантический альянс не стоит на повестке дня. При этом Линде напомнила, что сейчас Швеция и Финляндия — самые близкие партнеры НАТО.