США посоветовали не доверять Британии как союзнику из-за «русских денег»

Организация по исследованию государственной политики и пропаганды «Центр американского прогресса» (CAP) подготовила отчет для президента США Джо Байдена. В тексте, который опубликован на сайте организации, главе государстве советуют не доверять Великобритании и Евросоюзу как военным союзникам, так как они тесно связаны с российскими олигархами.

Как пишет автор исследования, российские олигархи вложили свои деньги в западные активы и банки, отправили своих детей в западные школы и университеты, купили недвижимость на Западе. По подсчетам CAP, объем «русских денег» на Западе составляет около триллиона долларов.

«Олигархи дают деньги крупным западным политическим партиям, университетам и благотворительным организациям. В них работают ведущие юридические фирмы, бухгалтеры, финансовые менеджеры и брокеры по недвижимости. И они купили влиятельные газеты и средства массовой информации, спортивные команды и компании — и они стали сторонниками крупных культурных учреждений и аналитических центров», — говорится в материале. Чтобы искоренить такое влияние, понадобятся агрессивные санкции и визовые запреты, считает автор текста.

Он также подчеркивает, что банки в Германии, Швеции, Дании и Прибалтике были разоблачены как средства отмывания денег российских олигархов. В частности, как указано в докладе, крупным центром для российских денег стал Лондон, из-за этого в англоязычной прессе он получил прозвище «Лондонград».

Чтобы уменьшить влияние российских олигархов на Западе, автор исследования советует вводить против них жесткие санкции, арестовывать их активы, начинать судебные преследования, а также запретить им получать визы. Кроме того, США и Британии порекомендовали создать рабочую группу по борьбе с «российскими клептократами», а также расправиться с их «западными пособниками»: компаниями, бухгалтерами, инвестиционными фирмами, которые получают прибыль от работы с олигархами.

Наконец, Западу советуют запретить экспорт технологий в Россию и вести непрерывную кампанию экономических санкций против Москвы, направленных на деградацию российской экономики в долгосрочной перспективе.

О подобных действиях говорится в контексте ответа на «вторжение» России на Украину, в подготовке которого Москву обвиняют на протяжении нескольких месяцев. Запад анонсировал самые масштабные санкции в отношении Москвы, среди которых отключение страны от системы SWIFT и другие жесткие экономические запреты. Ограничения пообещали применить в случае российской агрессии на востоке Украины. Тем временем в России эти обвинения отрицают и считают неприемлемой даже мысль о военном конфликте между Москвой и Киевом.