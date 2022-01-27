Россияне похитили у немецкого концерна миллионы рублей и сели в тюрьму

Россияне похитили у концерна, производящего угледобывающее оборудование в Кузбассе, 311 миллионов рублей и сели в тюрьму на срок от трех до шести лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области.

В преступном сговоре участвовали трое жителей Новокузнецка. Разработал схему генеральный директор сибирского филиала немецкого концерна Becker Mining Systems, в реализации приняли участие финансист организации и два руководителя новокузнецких фирм.

Гендиректор заключала с ними фиктивные договоры, по которым перечислялись крупные суммы денег, также начислялись неправомерные премии и командировочные. Более 125 миллионов рублей подельники легализовали путем приобретения валюты и недвижимости в России и за рубежом, в частности, гостиницы в Австрии.

Следствие изучило большое количество финансовых документов, материалы уголовного дела составили 359 томов и были направлены в суд в 2017 году. Гендиректор концерна вскоре после начала слушаний скончалась.

Во время разбирательства вина сообщников была доказана. Бывшего финансиста приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Директору юридической компании назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, третий фигурант получил три года. После оглашения приговора осужденные были взяты под стражу. Суд также удовлетворил иск о возмещении ущерба.

Ранее в Нижнем Новгороде суд арестовал на два месяца бывшего заместителя председателя правительства Пермского края Елену Лопаеву по делу о мошенничестве на 50 миллионов рублей. Ее обвинили по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

