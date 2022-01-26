Бывшего вице-премьера российского региона арестовали за мошенничество

В Нижнем Новгороде суд арестовал на два месяца бывшего заместителя председателя правительства Пермского края Елену Лопаеву по делу о мошенничестве на 50 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Бывший вице-премьер останется в СИЗО до 23 марта. Лопаеву обвинили по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, в 2017 году она была куратором-исполнителем соглашения региона с благотворительным фондом. Вместе с руководителем этого фонда Лопаева, воспользовавшись служебным положением, похитила деньги. Ущерб оценили в 50 миллионов рублей.

О задержании экс-зампредседателя правительства российского региона стало известно 25 января.

Елена Лопаева входила в команду предыдущего губернатора края, министра экономического развития РФ Максима Решетникова. В 2015 году она занимала пост замглавы департамента экономической политики Москвы, возглавляемого в то время Решетниковым, а после его назначения на пост губернатора Пермского края стала вице-премьером Прикамья.

После ухода Решетникова с поста губернатора в 2020 году Лопаева также покинула свой пост и переехала в столицу.