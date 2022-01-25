Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Задержана бывший вице-премьер российского города

В Москве задержана бывший вице-премьер правительства Пермского края Лопаева

Фото: СК РФ

В Москве за неявку в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) задержана бывший заместитель председателя правительства Пермского края Елена Лопаева. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, бывший вице-премьер должна была явиться в ведомство в рамках проводимых в отношении нее следственных действий.

Как уточняет издание «Коммерсантъ», речь может идти о расследовании дела о мошенничестве в особо крупном размере. По данным собеседников издания, во вторник, 25 января, следствие намерено ходатайствовать об избрании Лопаевой меры пресечения.

Елена Лопаева входила в команду предыдущего губернатора края, министра экономического развития РФ Максима Решетникова. В 2015 году она занимала пост замглавы департамента экономической политики, возглавляемый в то время Решетниковым, а после его назначения на пост губернатора Пермского края стала вице-премьером Прикамья.

После ухода Решетникова в 2020 году Лопаева также покинула свой пост и переехала в столицу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
В Роспотребнадзоре назвали срок наступления самых тяжелых последствий омикрона
Россиянка уехала в Италию и увидела низкие зарплаты и уровень жизни за границей
Раскрыты самые частые траты россиян в день зарплаты
Крупнейший американский банк поставил на рубле крест
Онколог назвал неожиданные «утренние» симптомы рака
Длинная очередь в московскую булочную разозлила россиян
Задержана бывший вице-премьер российского города
В российском регионе ликвидировали крупнейшую нарколабораторию региона
США сократили срок лицензии группы «ГАЗ» из-за ситуации вокруг Украины
Диетолог предупредила о вреде фруктовых соков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter