Задержана бывший вице-премьер российского города

В Москве за неявку в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) задержана бывший заместитель председателя правительства Пермского края Елена Лопаева. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, бывший вице-премьер должна была явиться в ведомство в рамках проводимых в отношении нее следственных действий.

Как уточняет издание «Коммерсантъ», речь может идти о расследовании дела о мошенничестве в особо крупном размере. По данным собеседников издания, во вторник, 25 января, следствие намерено ходатайствовать об избрании Лопаевой меры пресечения.

Елена Лопаева входила в команду предыдущего губернатора края, министра экономического развития РФ Максима Решетникова. В 2015 году она занимала пост замглавы департамента экономической политики, возглавляемый в то время Решетниковым, а после его назначения на пост губернатора Пермского края стала вице-премьером Прикамья.

После ухода Решетникова в 2020 году Лопаева также покинула свой пост и переехала в столицу.