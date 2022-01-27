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Россиянам рассказали о способах защиты своих персональных данных

«Лаборатория Касперского»: 30 процентов россиян выкладывали в соцсетях личные данные

Фото: Unsplash

Почти каждый третий житель России (30 процентов) хоть раз в жизни выкладывал в социальных сетях личную информацию о себе, в том числе номер телефона, домашний адрес или место работы. Об этом сообщили аналитики «Лаборатории Касперского», которые также рассказали о способах защиты своих персональных данных.

Проведенное исследование показало, что каждый десятый участник опроса впоследствии жалел о том, что выложил конфиденциальные сведения о себе в публичный доступ. Аналитики отмечают, что такие данные по-прежнему пользуются спросом в даркнете: пакет, включающий в себя скан паспорта, селфи с ним, а также номера ИНН, СНИЛС, обойдется покупателю в 300 рублей. Только лишь скан паспорта и ИНН — дешевле, в 100 рублей.

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Специалисты «Лаборатории Касперского» рекомендуют применять базовые способы защиты своих персональных данных. В частности, необходимо регулярно обновлять на своих устройствах приложения и всю операционную систему, уделять внимание настройкам приватности в соцсетях и придумывать уникальные пароли для своих аккаунтов, содержащие минимум 12 символов, в том числе буквы разного регистра и спецсимволы. Кроме того, желательно применять двухфакторную аутентификацию во всех приложениях, где это возможно.

Также аналитики рекомендуют скачивать приложения только из официальных магазинов и периодически проверять, к каким личным данным у них есть доступ. Важно не переходить по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или соцсетях и проверять в адресной строке браузера названия сайтов, которые требуют указания персональных или банковских сведений.

Тем временем аналитики раскрыли самые популярные уловки спамеров. По их данным, на виртуальное рабочее пространство ежедневно приходит около 55 миллионов отправляющихся в спам писем, присланных с целью обмануть пользователя.

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Артур Галеев
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