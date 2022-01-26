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Раскрыты самые популярные уловки спамеров

«Яндекс 360»: спамеры в 2021 году чаще всего предлагали бесплатные лотерейные билеты

Фото: Štefan Štefančík / Unsplash

Аналитики российского набора сервисов для работы «Яндекс 360» раскрыли самые популярные уловки спамеров. По их данным, на виртуальное рабочее пространство ежедневно приходит около 55 миллионов отправляющихся в спам писем, присланных с целью обмануть пользователя. Чаще всего в 2021 году спамеры предлагали бесплатные лотерейные билеты «Русского лото». Результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что в случае с «Русским лото» спамеры представлялись партнерами лотереи. Помимо этого, злоумышленники предлагали россиянам оформить пособия, компенсации и другие выплаты. Подобные спам-рассылки могут привести к краже платежных данных — спамеры от имени крупных компаний и госучреждений просят указать платежную или другую важную информацию, после чего она попадает в руки мошенников.

Также аналитики отметили, что в 2021 году стали популярны пустые спам-рассылки и сообщения-приветствия с бессмысленным набором символов. Обычно к таким письмам прикреплены файлы, которые содержат опасный для устройства юзера контент. Иногда злоумышленники добавляют в спам-сообщение даже поддельную историю переписки, чтобы ввести получателя в заблуждение.

Еще одной популярной уловкой спамеров стала рассылка приглашений на встречи. В таких письмах злоумышленники размещали в тексте или в описании события в календаре опасные ссылки.

Ранее стало известно, что киберпреступники начали распространять вирусы с помощью капчи — цифровой картинки с кодом, предназначенной для защиты от спамеров и ботов. Хакеры рассылают электронные письма, содержащие поле для ввода кода. Клик по этой области приводит к загрузке вредоносного содержимого на устройство жертвы.

Дарья Кучерявых
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