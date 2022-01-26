Раскрыты самые популярные уловки спамеров
Аналитики российского набора сервисов для работы «Яндекс 360» раскрыли самые популярные уловки спамеров. По их данным, на виртуальное рабочее пространство ежедневно приходит около 55 миллионов отправляющихся в спам писем, присланных с целью обмануть пользователя. Чаще всего в 2021 году спамеры предлагали бесплатные лотерейные билеты «Русского лото». Результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».
Отмечается, что в случае с «Русским лото» спамеры представлялись партнерами лотереи. Помимо этого, злоумышленники предлагали россиянам оформить пособия, компенсации и другие выплаты. Подобные спам-рассылки могут привести к краже платежных данных — спамеры от имени крупных компаний и госучреждений просят указать платежную или другую важную информацию, после чего она попадает в руки мошенников.
Также аналитики отметили, что в 2021 году стали популярны пустые спам-рассылки и сообщения-приветствия с бессмысленным набором символов. Обычно к таким письмам прикреплены файлы, которые содержат опасный для устройства юзера контент. Иногда злоумышленники добавляют в спам-сообщение даже поддельную историю переписки, чтобы ввести получателя в заблуждение.
Еще одной популярной уловкой спамеров стала рассылка приглашений на встречи. В таких письмах злоумышленники размещали в тексте или в описании события в календаре опасные ссылки.
Ранее стало известно, что киберпреступники начали распространять вирусы с помощью капчи — цифровой картинки с кодом, предназначенной для защиты от спамеров и ботов. Хакеры рассылают электронные письма, содержащие поле для ввода кода. Клик по этой области приводит к загрузке вредоносного содержимого на устройство жертвы.