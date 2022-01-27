В США предсказали сценарии вторжения России на Украину

Россия может попытаться захватить территории Украины к востоку от реки Днепр, начав наступление одновременно по нескольким направлениям. Такой сценарий якобы готовящегося Москвой вторжения предсказали опрошенные американским изданием Politico эксперты.

Как отмечает издание, хотя существует множество вариантов развития событий — от создания «сухопутного моста» в Крым до полной оккупации Украины, сценарий с попыткой установить контроль над восточной частью республики выглядит наиболее вероятным. По мнению специалистов из США и ряда других стран, начало военному конфликту может положить серия стычек в Донбассе, которая затем перерастет в полномасштабное противостояние.

Предполагается, что Россия может атаковать Украину с нескольких сторон, используя в том числе военную технику и авиацию. Так, вероятно, главной целью вторжения станет захват Киева, который подвергнется нападению с обеих сторон Днепра и с воздуха. Затем российские военные попытаются применить аналогичный подход к другим ключевым украинским городам, в частности к Харькову. При этом, помимо регулярной армии, Москва может направить в зону конфликта войска Росгвардии, которые будут обеспечивать порядок в захваченных городах и бороться с диссидентами.

Таким образом, считают эксперты, Россия сможет установить контроль над восточной Украиной и создать в Киеве марионеточное правительство. В то же время западная половина страны, где в основном проживает украиноязычное население, превратится в своего рода государство-обрубок, который станет буфером между Россией и НАТО. В таком случае Кремль, возможно, сочтет, что угроза, исходившая от независимой Украины, устранена, однако цена подобного решения проблемы будет высока для всех сторон, пишет Politico.

В последнее время от Киева и западных стран звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. При этом Москва отрицает наличие каких-либо планов по вторжению. В частности, представитель российского МИД Мария Захарова говорила, что, прикрываясь якобы скорым нападением России, Киев вместе с Западом сами готовят провокации.