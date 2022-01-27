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Муж потребовал от жены забрать половину денег у выигравшей в лотерею подруги

Подарок женщины принес ее подруге богатство и взбесил мужа

Фото: Susana Vera / Reuters

Пользовательница форума Mumsnet пожаловалась, что муж потребовал забрать у подруги половину денег после того, как она подарила той лотерейный билет, оказавшийся выигрышным. Об этом сообщает Daily Record.

В посте она рассказала: «Я всегда покупаю билеты моментальной лотереи за один фунт стерлингов и кладу их в поздравительные открытки на дни рождения окружающих. Я так делаю более десяти лет».

После того, как женщина сделала такой подарок подруге, та сорвала крупный джекпот. Узнав об этом, муж взбесился и заявил жене, что она должна потребовать у подруги половину денег, раз сама купила счастливый билет. «Но я считаю, что приобрела билет в подарок. Когда я сделала это, я понимала, что он может принести богатство подруге. Мы с мужем никогда не ссоримся, но сейчас он давит на меня и требует, чтобы я попросила деньги. Мы не богаты, но и не нуждаемся, поэтому я не понимаю, почему он так настойчиво этого добивается», — пожаловалась она.

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Женщина спросила других пользователей, правильно ли она поступает, когда просто радуется за подругу и не просит поделиться с ней деньгами.

В комментариях пользователи поддержали женщину. «Я бы не просил, по всем перечисленным вами причинам», — написал один из них. «Ваш муж сумасшедший. Нельзя просить у нее половину денег», — отметил другой. «Он завидует чужому подарку на день рождения?» — спросил третий.

Ранее сообщалось, что пользователь Reddit, выигравший в лотерею более пяти миллионов долларов, рассказал, что удача испортила его отношения с семьей. Он слышал, что большинство победителей лотерей расходуют деньги впустую и в итоге разоряются, поэтому решил тратить деньги с умом.

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Алиса Дмитриева
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