Во льдах обнаружили следы неизвестной солнечной бури

Ученые Лундского университета в Швеции обнаружили следы сильной солнечной бури, которая произошла около 9200 лет назад. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи проанализировали ледяные керны из Гренландии и Антарктиды, определив пики содержания радиоактивных изотопов бериллия-10 и хлора-36. Эти изотопы производятся высокоэнергетическими космическими частицами, достигающими атмосферы Земли. По расчетам, ранее неизвестная буря обрушилась на Землю во время спокойной фазы Солнца, когда вероятность таких событий очень низкая.

Соотношение изотопов указывает на то, что событие превосходило по силе в два раза любое другое подобное событие за всю историю инструментального наблюдения. Бури подобной силы потенциально могут привести к катастрофическим последствиям, в том числе отключению электроэнергии и повреждению спутников. Они также представляют опасность для самолетов, астронавтов и систем связи.