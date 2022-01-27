На Украине рассказали о новых мерах контроля за соблюдением перемирия в Донбассе

В Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе работают над дополнительным документом, который поможет решить вопрос верификации и мониторинга режима прекращения огня в регионе. Об этом исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин сообщил в эфире украинского телеканала «Дом».

Он рассказал о новых мерах контроля за соблюдением перемирия в Донбассе и обратил внимание на важность сохранения двух форматов переговоров — «нормандского» и в рамках ТКГ.

Костин также напомнил о том, что участники контактной группы еще в 2020 году согласовали дополнительные мероприятия по прекращению огня в регионе, которые предполагают привлечение к ответственности лиц, нарушивших режим тишины. При этом дипломат указал на то, что механизм верификации этих нарушений Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не работает, и к нему необходимо привлечь Германию и Францию.

26 января в Париже прошла встреча советников лидеров стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина. По итогу переговоров глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что участники саммита задекларировали разногласия в выполнении Минских соглашений, но в то же время решили работать над их реализацией.