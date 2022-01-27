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В Белоруссии снимут шторки с кабинок для голосования

ЦИК Белоруссии снимет шторки с кабинок для голосования на референдуме по Конституции

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии распорядилась снять шторки с кабинок для голосования и сформировать «молодежные отряды» для охраны избирательных участков на референдуме по изменениям в Конституцию. Об этом говорится в методическом пособии по организации голосования, составленном для белорусских участковых избирательных комиссий.

Запрет на шторки в кабинках белорусские чиновники объяснили «высоким риском заражения коронавирусной инфекцией». При этом они заверили, что тайна голосования после нововведения никак не пострадает.

«Должно быть оборудовано место для голосования, исключающее возможность какого- либо контроля за волеизъявлением граждан», — говорится в методичке.

Как следует из рекомендаций, сотрудникам местных избиркомов также предписывается взаимодействовать с «добровольческими дружинами» и отрядами Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ). Они будут помогать милиции «контролировать порядок» во время референдума, который назначен на 27 февраля 2022 года.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о страхе прихода к власти «не тех людей», из-за которых страна «пойдет не тем путем». В этой связи он пообещал, что обновленный проект Конституции и грядущий референдум станут «сутью демократии», а судьба страны отныне будет решаться только на «честных выборах». «Я вам клянусь, как своим людям. Будет только так. И никто ни над кем довлеть не будет. Я не буду удерживать власть силой», — пообещал Лукашенко.

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Михаил Кириллов
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