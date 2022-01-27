Россияне выбрали самый необычный народный арт-объект страны

Мамонт из железа из Магаданской области назван победителем во всероссийском конкурсе на самый необычный народный арт-объект страны «Туту Арт». Об этом стало известно из пресс-релиза онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Скульптура древнего животного сделана из металлолома — «шкура» покрыта шестеренками, винтиками и подшипниками и напоминает элементы часового механизма. По словам создателя Юрия Руденко, идея арт-объекта пришла ему после посещения заброшенного прииска, где он увидел кости мамонта вперемежку с металлическими предметами труда.

Мамонт из железа обогнал своего соперника, копии мировых башен из Вологодской области, с небольшим отрывом — его выбрали 31,3 процента участников голосования против 30,4 процента. Третье место заняли пластиковые шедевры из Пензенской области (8,1 процента), четвертое — парк каменного периода из Республики Башкортостан (8,09 процента). Замыкает пятерку лидеров комар-хранитель Сибири из Ямало-Ненецкого автономного округа — 6,2 процента голосов.

В топ-10 лучших арт-объектов также вошли дом из бутылок из Курской области, деревянный «Ишачок» из Ростовской области, копия космического корабля X-Wing из Якутии, зайцы-антивандалы из Республики Карелия и Вайнахская башня из Чеченской Республики.

Первый этап конкурса «Туту Арт» стартовал 12 октября 2021 года. В соревновании приняли участие 85 объектов — по одному из каждого региона России. Список необычных творений был составлен на основании вариантов, предложенных сообществом «Туту» в соцсетях, а также экспертным советом конкурса.