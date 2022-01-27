Россиянка вакцинировалась в Турции за 25 тысяч рублей и рассказала о трудностях

Россиянка купила вакцинный тур в Стамбул, чтобы привиться одобренным Всемерной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратом, и рассказала о непредвиденных трудностях, с которыми столкнулась в поездке. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, общая стоимость путевки составила 50 тысяч рублей — по 25 тысяч за каждую дозу. В сумму входят проживание в отеле три звезды, трансфер из аэропорта и сопровождение в клинике.

Как уточнила автор, она сделала прививку в MedipolSGru, крупнейшем медицинском центре в Турции. Туристов принимают в порядке живой очереди без предварительной записи. В случае, если пациент привит препаратом «Спутник V», он может пройти ревакцинацию только по истечении пяти месяцев.

При этом россиянка уточнила, что после получения второй дозы прививки клиника не выдает европейский сертификат о вакцинации — его надо скачивать самостоятельно в специальном мобильном приложении.

Туристка также призналась, что из-за очередей ей пришлось провести в клинике пять часов. «Людей действительно много, очереди есть в любом случае. Вы не думайте, что успеете и уколоться, и погулять: поездка исключительно под одно конкретное дело», — предупредила она.

Девушка отметила, что в медицинском центре не было своего переводчика, из-за чего без знания турецкого ей было сложно заполнять документы. Помимо прочего, она пожаловалась на плохое самочувствие после вакцинации. «Сразу стоит распрощаться с иллюзиями, если вы планируете весной полететь и на море искупаться, и сделать вакцину», — заключила россиянка.

Ранее в январе стало известно, что у граждан России появилась возможность привиться в Турции зарубежными вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Согласно заявлению директора главного департамента здравоохранения Министерства здравоохранения Турции Ахмета Текина, каждая доза препарата обойдется в 400 лир (примерно в 4,4 тысячи рублей).