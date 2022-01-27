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Бывшему российскому фигуристу-чемпиону поступили смертельные угрозы

Бывшему российскому фигуристу Сергею Воронову поступили звонки со смертельными угрозами
Сергей Воронов

Сергей Воронов. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывшему российскому фигуристу, а ныне главному тренеру сборной Казахстана Сергею Воронову поступили смертельные угрозы. Слова вице-президента Федерации фигурного катания страны Оксаны Тен приводит «Матч ТВ».

Несколько дней назад Воронову поступил звонок от неизвестного с угрозами и пожеланиями забыть о Казахстане. Тен отметила, что с ее приходом на пост в федерации произошли большие изменения, которые оказались невыгодны для многих тренеров и функционеров. Вероятно, именно это стало причиной инцидента.

Воронов — двукратный чемпион России (2008, 2009). Наивысшими достижениями фигуриста на международных стартах стали второе место на чемпионате Европы 2014 года и серебро командного чемпионата мира 2015 года. Спортсмен завершил карьеру в сентябре 2020 года. Сборную Казахстана он возглавляет с октября 2021-го.

Ранее 27 января на угрозы после неудачной гонки пожаловалась эстонская биатлонистка Туули Томингас. Один из пользователей Instagram написал под постом спортсменки комментарии с угрозами ей и ее семье. «Кажется, этот товарищ поставил все деньги на нашу команду и проиграл. Другого объяснения этому комментарию я просто не нахожу», — рассказала Томингас.

Дарья Коршунова
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