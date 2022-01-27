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Биатлонистка пожаловалась на угрозы смерти после неудачной гонки

Эстонская биатлонистка Томингас пожаловалась на угрозы смерти после провала в эстафете

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Эстонская биатлонистка Туули Томингас пожаловалась на угрозы смерти после неудачной гонки. Об этом сообщает Postimees.

На седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце Томингас выступила на втором этапе в женской эстафете, где зашла на два штрафных круга. После провальной гонки один из пользователей Instagram написал комментарии под постом биатлонистки с угрозами смерти ей и ее семье. «Кажется, этот товарищ поставил все деньги на нашу команду и проиграл. Другого объяснения этому комментарию я просто не нахожу», — рассказала Томингас.

Биатлонистка также поделилась, что после гонки расплакалась, и ее успокаивал один из членов российской сборной. «Для меня это оказалось ударом ножа в сердцу, я подвела всю команду. В какой-то момент ко мне подошел представитель российской команды, достал салфетку и молча вытер мне слезы. Спасибо ему, я сумела собраться и выйти к журналистам», — заявила она.

Сборная Эстонии заняла в эстафете 15-е место. Они отстали от победительниц из Норвегии на четыре минуты и 17,7 секунды.

Дарья Коршунова
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