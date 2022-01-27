Крым решил взыскать ущерб с Украины за водную блокаду

Крым решил взыскать ущерб, нанесенный водной блокадой, с трех юридических лиц Украины. Об этом рассказал РИА Новости глава комитета по законодательству госсовета Крыма, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

«Есть конкретные министерства, ведомства и предприятия, действия либо бездействие которых повлекли за собой материальный ущерб», — сказал он, пояснив, что речь идет о трех юридических лицах, которые были ответственны за подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.

Также указывается, что иск предъявят Украине в лице Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины и Управления Северо-Крымского канала.

По словам Трофимова, иски подадут от семи крымских министерств и государственных комитетов.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, по итогам которого большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает территорию оккупированной, из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, обеспечивавший более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.