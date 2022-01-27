Медведев напомнил о фразе Обамы про Россию словами «и где сейчас Обама?»

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру», отвечая на вопрос о влиянии западных санкций на российскую экономику, напомнил о фразе бывшего президента США Барака Обамы про экономику России.

«Я лично занимался этими санкциями достаточно длительный период, особенно с 2014 года. И мы этих санкций действительно не боимся. Это не фигура речи и не бравада, а просто констатация того, что на самом деле происходило. Вот нам сейчас грозят "адскими" санкциями. Ну не знаю, что это такое, в чем это будет заключаться. Вот, говорят, "адские" санкции», — отметил Медведев.

При этом он процитировал бывшего президента США Барака Обаму, заявлявшего, что из-за санкций экономика России «разорвана в клочья». «Ну что говорить, где сейчас Обама? На пенсии, что называется, а экономика наша живет, развивается. Да, не без проблем, конечно, полным-полно проблем, но экономика развивается, и ничего уж такого сверхстрашного с ней не произошло», — заключил Медведев.

В интервью ведущим российским СМИ заместитель председателя Совета безопасности ответил на вопросы, касающиеся пандемии COVID-19, международной безопасности, ситуации на Украине и других актуальных тем.