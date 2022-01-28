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Трое неизвестных избили россиянина и похитили его машину

На западе Москвы трое неизвестных избили 40-летнего мужчину и похитили его Cadillac

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На западе Москвы трое неизвестных избили 40-летнего мужчину и забрали у него ключи от машины. Об этом в пятницу, 28 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Преступление было совершено 27 января в подъезде дома №1 на улице Пивченкова. Злоумышленники напали на местного жителя, открыто похитили у него электронную сигарету, наушники и ключи от автомобиля Cadillac Escalade, после чего скрылись на ней в неизвестном направлении.

Позже мужчина сообщил о случившемся в полицию и обратился в больницу, где у него диагностировали множественные ушибы и гематомы.

По данным следствия, материальный ущерб составил 950 тысяч рублей. В 21:30 того же дня машину обнаружили на Сколковском шоссе. Возбуждено дело по статье 162 («Разбой») УК РФ. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

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Елизавета Новикова
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