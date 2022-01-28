Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Популярный рэпер похвастался новыми часами за 236 миллионов рублей

Рэпер DJ Khaled купил бриллиантовые часы фирмы Jacob & Co за три миллиона долларов

Фото: @djkhaled

Популярный хип-хоп исполнитель Халед Мохамед Халед, более известный как DJ Khaled, похвастался своим поклонникам новыми дорогостоящими часами фирмы Jacob & Co. На его публикации в Instagram обратили внимание в Page Six.

Рэпер поделился роликами, на кадрах которых рассказал о своей покупке — часах Billionaire III из 18-каратного белого золота, инкрустированных 713 бриллиантами. По информации издания, стоимость такого украшения составляет три миллиона долларов (более 236 миллионов рублей).

Кроме того, Халед продемонстрировал подписчикам аксессуар крупным планом. «Это новый год, это новые часы, это новые зубы, это новые возможности!» — произнес он на камеру.

В октябре 2021 года голливудский актер Киану Ривз преподнес роскошный подарок коллегам за участие в съемках четвертой части фильма «Джон Уик». Он подарил своим каскадерам, которых на площадке было четверо, персональные часы Submariner Date люксового бренда Rolex. Изделия выполнены из стали и сапфирового стекла, а на обороте каждого расположена гравировка «Пятерка Джона Уика», имена каскадеров и благодарность от актера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дина Васильева
Обсудить
Последние новости
В Госдуме рассказали об условиях перехода на четырехдневную рабочую неделю
Найден способ победить борщевик
Описана возможная роль Китая в конфликте России и НАТО
В Кремле рассказали о составе пула журналистов на Олимпиаде в Пекине
Минцифры выступило против запрета криптовалют в России
Названа дата выхода новой игры Кодзимы на ПК
Дзюба и Кержаков обратились к Медведеву после его выхода в финал Australian Open
Популярный рэпер похвастался новыми часами за 236 миллионов рублей
Порошенко посоветовал Зеленскому «прийти в сознание» и заправить танки горючим
В Казахстане люди вновь вышли на митинг
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter