Популярный рэпер похвастался новыми часами за 236 миллионов рублей

Популярный хип-хоп исполнитель Халед Мохамед Халед, более известный как DJ Khaled, похвастался своим поклонникам новыми дорогостоящими часами фирмы Jacob & Co. На его публикации в Instagram обратили внимание в Page Six.

Рэпер поделился роликами, на кадрах которых рассказал о своей покупке — часах Billionaire III из 18-каратного белого золота, инкрустированных 713 бриллиантами. По информации издания, стоимость такого украшения составляет три миллиона долларов (более 236 миллионов рублей).

Кроме того, Халед продемонстрировал подписчикам аксессуар крупным планом. «Это новый год, это новые часы, это новые зубы, это новые возможности!» — произнес он на камеру.

В октябре 2021 года голливудский актер Киану Ривз преподнес роскошный подарок коллегам за участие в съемках четвертой части фильма «Джон Уик». Он подарил своим каскадерам, которых на площадке было четверо, персональные часы Submariner Date люксового бренда Rolex. Изделия выполнены из стали и сапфирового стекла, а на обороте каждого расположена гравировка «Пятерка Джона Уика», имена каскадеров и благодарность от актера.