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В ДНР заявили о планах Киева перебросить три бригады к линии соприкосновения

Глава ДНР Пушилин: Киев готовит переброску трех бригад к линии соприкосновения в Донбассе
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о планах Киева перебросить три бригады к линии соприкосновения в Донбассе. Он заявил об этом в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По его словам, Украина готовит переброску сил, прошедших подготовку у британских инструкторов.

«Готовятся новые три бригады: десантно-штурмовая одна из них, которая прошла подготовку с британскими инструкторами в районе Львовского учебного центра, также горно-штурмовая бригада и механизированная бригада. Эти три бригады должны очутиться на Донбассе недалеко от линии соприкосновения», — сказал он.

Вероятность вооруженного конфликта между Киевом и Москвой активно обсуждалась в западных СМИ осенью 2021 года. Американские и украинские политики делали заявления о якобы планируемом вторжении России на территорию Украины. Позже в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) также поддержали слухи о грядущей войне — однако, по их версии, вторгнуться в Донбасс планирует Киев. По последней информации, Киев продолжает переброску военных частей к линии соприкосновения в регионе.

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Марина Совина
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