Лавров призвал русских оставаться в странах СНГ

В интересах России и государств СНГ сделать так, чтобы русские оставались в тех странах, где они родились. С таким призывом выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе интервью, которое транслируется на YouTube-канале МИД.

«Да, конечно, кому-то надо возвращаться — там родители, друзья, семьи, какой-то бизнес, работа. Но в наших интересах, в интересах всех стран СНГ, чтобы все граждане новых независимых государств оставались там, где они родились, где они прижились», — заявил российский министр.

«В идеале, я бы предпочел, чтобы русские жили спокойно и процветали в Казахстане и во всех других республиках бывшего Советского Союза. Ну а тем, кто хочет переехать, конечно нужно предоставлять максимально льготные условия для этого», — заключил Сергей Лавров.

19 января посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев заявил, что в республике не происходит ущемления русского языка. По его словам, русский является языком межнационального общения, поэтому власти относятся к нему очень положительно. При этом посол добавил, что среди молодежи есть элементы культурного отдаления.

