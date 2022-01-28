Германия прокомментировала подготовку к эвакуации своих граждан с Украины

Пока власти Германии не собираются эвакуировать своих граждан с Украины и не сокращают штат посольства в Киеве, однако всегда готовы к этому в случае крайней необходимости. Подготовку к эвакуации прокомментировала глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью изданию WAZ.

«Мы постоянно проверяем ситуацию с безопасностью в разных местах по всему миру, в том числе и на Украине. Как и наши партнеры из ЕС, в настоящее время мы приняли решение не сокращать штат посольства. Сейчас крайне важно не дестабилизировать Украину», — подчеркнула Бербок.

Она пояснила, что эвакуация граждан ФРГ может вызвать ощущение нестабильности у ряда компаний и инвесторов, что ударит по украинской экономике. Берлин, напротив, стремится расширить экономическое сотрудничество с Киевом, добавила дипломат.

В последние месяцы заявления об угрозе российского нападения на Украину звучат в Киеве и на Западе. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, прикрываясь якобы скорым вторжением России, Киев вместе с Западом сами готовят провокации.