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Генсек ООН призвал страны к соблюдению олимпийского перемирия

Генсек ООН Гутерриш призвал страны соблюдать олимпийское перемирие во время Игр в Пекине
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны к соблюдению олимпийского перемирия и прекращению враждебных действий во время предстоящих в Пекине зимних Игр. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Гутерриш, олимпийское перемирие на фоне распространения конфликтов и напряженности «представляет собой шанс преодолеть разногласия и найти путь к устойчивому миру».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Марина Совина
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