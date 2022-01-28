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На Кубани отказались от резкого повышения цен в летний сезон 2022 года

Отельеры Кубани не будут резко повышать цены в 2022 году, но хотят компенсировать инфляцию

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Курорты Краснодарского края не будут резко повышать цены на отдых в летнем сезоне 2022 года. О планах отельеров Кубани рассказал председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко, пишет ТАСС.

Бурлачко отметил, что туристические объекты не заинтересованы в резком увеличении стоимости услуг, так как хотят сохранить высокий спрос в условиях конкуренции с зарубежными курортами. Тем не менее полностью отказаться от повышения цен невозможно ввиду инфляции и необходимости компенсации дополнительных затрат отельеров в условиях пандемии.

«Но даже и при удорожании на 10-15 процентов стоимости летнего размещения курорты Краснодарского края по критерию "цена и качество" продолжают выгодно отличаться от большинства отечественных и зарубежных конкурентов», — заверил собеседник издания.

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Председатель Законодательного собрания края объяснил, что текущий рост цен на отдых складывается в том числе из расходов на приобретение дезинфицирующих средств, затрат на проведение профилактических мероприятий, а также из улучшения качества предоставляемых услуг.

Ранее в январе глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Краснодаре Нина Калинина назвала россиянам ключевой фактор, влияющий на стоимость отдыха в Сочи. По мнению эксперта, цены на проживание в отелях курорта могут снизиться при условии, что Турция и Египет в этот период будут открыты для отечественных туристов.

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Дарья Рыбак
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