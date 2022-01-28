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Россиян осудят за похищение людей под видом лечения от алкоголизма

В Башкирии 11 сотрудников реабилитационного центра «Мост» осудят за похищение пациентов

Фото: Александр Демченко / РИА Новости

В Башкирии перед судом предстанут 11 членов организованной группы, обвиняемых в похищении людей под видом лечения от алкогольной и наркотической зависимости. Об этом в пятницу, 28 января, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Среди фигурантов жители Уфы и Стерлитамака в возрасте от 32 до 49 лет. Свою вину они не признали.

По данным следствия, в реабилитационном центре «Мост» пациентов привязывали к кроватям, избивали, запрещали им общаться с внешним миром, не давали спать и есть. При этом родные пострадавших думали, что с ними все в порядке и они находятся на лечении. За «исцеление от пагубных пристрастий» бралась ежемесячная плата в размере 25-35 тысяч рублей. От действий злоумышленников пострадало 16 человек, всего из центра освободили 30 пациентов.

В результате были возбуждены уголовные дела по статьям 126 («Похищение человека») и 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ. Все обвиняемые на время следствия помещены в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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