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Среда обитания

Россиянам захотели запретить хлопушки и бенгальские огни в квартирах

В Госдуме представили законопроект, запрещающий взрывать бытовую пиротехнику внутри зданий

Фото: Ian Schneider / Unsplash

Жителям России захотели запретить взрывать хлопушки и зажигать бенгальские огни в квартирах. Законопроект о новых ограничениях в использовании бытовой пиротехники представили в Госдуме.

Согласно новым правилам, устраивать фейерверки можно будет только в специально отведенных местах на улице. Кроме того, предложили запретить продавать любую пиротехнику несовершеннолетним. В Ассоциации юристов России (АЮР) пояснили «Российской газете», что если понимать требования буквально, то под определение «пиротехника бытового назначения» попадают также бенгальские огни и хлопушки — в них содержатся горючие и легковоспламеняющиеся компоненты.

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Введение ограничений связано с высокой опасностью изделий — в новогодние праздники от взрыва петард в России гибнут минимум два человека, а еще десятки людей получают травмы. От неосторожного обращения с пиротехникой часто загораются дома, а также повреждаются окна, крыши, балконы и лоджии зданий.

В АЮР отметили, что ограничения по запуску пиротехники важны не только для пожарной безопасности, но и для окружающей среды — атмосфера будет меньше загрязняться выбросами, а громкие звуки не навредят животным. Однако эксперты считают, что перед принятием законопроекта необходимо четче пояснить правила использования пиротехники и категории изделий, на которые они распространяются.

В конце декабря 2021 года россиянам напомнили, что неосторожное обращение с фейерверками может повлечь за собой уголовное наказание. Оно предусмотрено, если при использовании пиротехники повреждено чужое имущество или нанесен тяжкий вред здоровью.

Нина Ташевская
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