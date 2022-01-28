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Кремль прокомментировал масштабы распространения COVID-19 в России

Песков: абсолютно точной статистики по COVID-19 в РФ нет, так как многие не тестируются

Фото: Александр Поляков / Globallookress.com

Абсолютно точной статистики по COVID-19 в России нет, количество заболевших больше, ведь многие не тестируются. Масштабы распространения инфекции прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Однако, по словам пресс-секретаря президента, встроенной системы, которая сможет упорядочивать количество зараженных, нет, поэтому в России ориентируются на число занятых койко-мест и на остающийся резерв, а также на количество заболевших и выздоровевших ежедневно.

Ранее представитель Кремля заявил, что вводить дополнительные ограничения из-за распространения омикрон-штамма коронавируса не имеет смысла. Он добавил что каждый штамм обладает своими характеристиками, при этом к ним необходимо гибко подстраиваться, сохраняя «наиболее предпочтительные» режимы ограничений.

В январе Песков сообщил, что в Кремле не обсуждают возможность введения нового локдауна в России из-за омикрона. Несмотря на рост общего числа заражений, количество госпитализаций не увеличивается, что говорит о том, что в большинстве случаев он переносится в легкой форме, подчеркнул пресс-секретарь.

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Юлия Ямпольская
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