Порошенко отказался давать показания на перекрестном допросе с Медведчуком

Пятый президент Украины Петр Порошенко придет на перекрестный допрос Государственного бюро расследований (ГБР) вместе с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, однако откажется отвечать там на любые вопросы. Об этом рассказали УНИАН адвокаты политика Игорь Головань и Илья Новиков.

Они заверили, что экс-президент будет молчать на допросе, так как все подробности по делу рассказал ранее. Кроме того, по словам защиты, любой подозреваемый имеет право отказаться от дачи показаний. «Конечно, они могут снять картинку, как в кабинете следователя находятся Порошенко и Медведчук, снять картинку, как они заходят и выходят. Это и все», — заявил Головань.

В свою очередь, Новиков подчеркнул, что оппозиционеру абсолютно безразлично, какие показания в ГБР даст Медведчук. Порошенко не признает себя виновным в государственной измене и продолжит публично отстаивать свою непричастность к делу.

Украинские власти заявили о причастности Порошенко к госизмене в начале октября. Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала записи, касающиеся уголовного дела Медведчука. Эти материалы, по словам силовиков, доказывают сговор экс-президента с «сепаратистами», в том числе его причастность к закупкам угля у неподконтрольных Киеву территорий Донбасса во время боевых действий.

17 января Порошенко вернулся из-за границы и пообещал доказать свою невиновность. Несмотря на решение суда, силовики не стали задерживать его в аэропорту. Он самостоятельно прибыл на заседание и заявил, что не верит в возможность ареста. 19 января суд отпустил политика на свободу под личное обязательство — самую мягкую из возможных мер пресечения в украинском законодательстве.