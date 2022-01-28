Медведев рассказал о попытках «раскачать ситуацию» в Казахстане

Основной внешней причиной протестов и массовых беспорядков, которые разгорелись в Казахстане в начале января, стали попытки игроков извне раскачать ситуацию в республике. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

«Есть внешние причины — это именно желание раскачать ситуацию и провести таким бандитско-террористическим способом передел власти в стране, и этим воспользовались внешние игроки, это тоже известно, которые постарались в этот процесс вмешаться», — пояснил Медведев.

По его словам, внешние силы пытались провести в республике цветную революцию по «стандартному сценарию», как до этого делали в ряде других стран, в том числе на Украине. Однако сделать им этого не удалось, в том числе благодаря успешному использованию сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отметил зампред Совбеза.

При этом он признал, что у протестов в Казахстане были и внутренние причины, в первую очередь — неравенство в доходах граждан.

2 января в Казахстане начались протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Позже они переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией, а митингующие стали выдвигать политические требования, такие как отставка правительства и отстранение от власти первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Медведев дал интервью ведущим российским СМИ, в ходе которых ответил на вопросы, касающиеся наиболее актуальных тем: пандемии COVID-19, международной безопасности и ситуации на Украине.