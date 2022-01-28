Невеста придумала одно правило для свадьбы и разругалась с сестрой

Пользовательница Reddit с ником @Apprehensive_Week205 поделилась историей о том, как поругалась с сестрой после ее свадьбы. Женщина заявила, что постаралась следовать правилу, которое было придумано за несколько дней до торжества, однако невеста посчитала, что родственница проявила к ней неуважение.

По словам рассказчицы, за несколько дней до торжества, которое проходило в другой стране, она узнала, что ее сестра планирует провести «свадьбу без детей». При этом за несколько месяцев до этого героиня истории получила приглашение, в котором в списке гостей значились они с мужем и их четверо детей.

«Я ничего не имею против "свадьбы без детей", но все равно немного расстроилась. Если бы я знала об этом условии, мы просто не покупали бы билеты на всех», — пожаловалась автор поста и добавила, что приняла условие сестры. В итоге она отправилась на свадьбу с мужем и взяла старшего сына, которому исполнилось 19 лет. По пути на торжество она получила сообщение от сестры: «Буду рада видеть вас двоих», однако подумала, что та просто ошиблась.

Во время праздника рассказчица заметила, что невеста удивилась, увидев племянника, а затем на протяжении всего торжества игнорировала родственников. Героиня истории объяснила ее поведение волнением. После свадьбы сестра автора поста написала ей, что была рада увидеться, но ей было бы приятнее, если бы родственники выполнили ее условие. «Я ответила, что выполнила правило "без детей", оставив несовершеннолетних дома, но мне жаль, если возникло недопонимание. Она сказала, что недопонимания не было и что я проявила к ней неуважение, поэтому я должна извиниться», — заключила рассказчица и добавила, что отказалась просить прощения.

В комментариях к посту многие поддержали рассказчицу. «По логике вашей сестры, никто вообще не должен присутствовать, потому что все чьи-то дети», «Вы все сделали правильно: 19-летний сын — уже не ребенок», — написали пользователи. Некоторые назвали поведение ее сестры неприемлемым.

