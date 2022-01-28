Песков ответил на шутку Нуланд про прокачку водки через «Северный поток-2»

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пошутила, высказавшись о «Северном потоке-2» и прокачке водки (СП-2). Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.

«Послушайте, хотя бы хоть какие-то попытки шутить — это уже позитив в этой ситуации. Пусть лучше они шутят, чем занимаются нагнетанием напряженности в Европе», — сказал Песков.

Ранее Нуланд заявила, что было бы неплохо, если по российскому газопроводу «Северный поток-2» текла водка. Таким образом она ответила на высказывание журналиста Мэтта Ли о том, что «Северный поток-2» готов к прокачке чего угодно.

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс отмечал, что США намерены не допустить ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2» при эскалации кризиса на Украине. По словам представителя Госдепа, трубопровод еще не запущен, что дает администрации США рычаги давления в отношении Москвы.

