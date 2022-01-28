Украинцы вышли к Верховной Раде и потребовали мира с Россией

Под окнами Верховной Рады в Киеве провели митинг с требованием мира с Россией. По мнению собравшихся украинцев, народ намеренно готовят к войне с восточным соседом. Видео с места событий публикует Vesti.ua.

«Украинский народ не хочет воевать, мы не хотим соглашаться с действиями президента, который призывает нас готовиться к войне. Мы не поддерживаем власть, которая считает, что мирно решить конфликт переговорами невозможно», — заявили участники митинга.

Люди вышли на улицу с пацифистским лозунгом «Нет войне с Россией!». Плакаты с такой надписью встречаются в руках у участников чаще всего, еще несколько из них содержат обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом изменить политику Киева в сторону мира.

Вероятность вооруженного конфликта между Киевом и Москвой активно обсуждалась в западных СМИ осенью 2021 года. Американские и украинские политики делали заявления о якобы планируемом вторжении России на территорию Украины. Позже в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) также поддержали слухи о грядущей войне — однако, по их версии, вторгнуться в Донбасс планирует Киев.

По последней информации, Киев продолжает переброску военных частей к линии соприкосновения в регионе. В то же время жителей Львова в местной администрации предложили обучить боевым навыкам и оказанию медицинской помощи.