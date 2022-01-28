Стас Михайлов рассказал о перенесенной операции

Российский эстрадный певец Стас Михайлов рассказал поклонникам о перенесенной операции. Артист опубликовал видеообращение к фанатам в Instagram-аккаунте своей жены Инны Михайловой.

По словам 52-летнего музыканта, он был госпитализирован 19 января из-за обострившегося аппендицита. «Год начался бурно, но человек не застрахован от попадания в больницу. Я никогда не думал, что в 52 года в нашей семье будут говорить о том, что у Стаса Михайлова аппендицит. Спасибо богу за то, что в Крещенскую ночь я оказался дома», — заявил Михайлов.

В своем видеообращении он также поблагодарил врачей, которым удалось своевременно и качественно оказать ему медицинскую помощь.

Ранее в январе текущего года российская актриса Елена Проклова, госпитализированная в начале января из-за инсульта, рассказала о своем самочувствии. По словам актрисы, ей предстоит долгий восстановительный процесс, активную работу над которым она уже начала.